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Заводы JBS во всем мире полностью возобновят работу 3 июня

Руководитель компании отметил, что у специалистов в области кибербезопасности нет свидетельств того, что хакерам удалось похитить личные данные кого-либо из сотрудников, клиентов или поставщиков

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Мясоперерабатывающая компания JBS в четверг полностью восстановит работу своих предприятий во всем мире после кибератаки. Об этом говорится в заявлении главы компании Андре Ногейры, размещенном в среду на ее сайте.

По словам Ногейры, специалисты компании "добились значительного прогресса" в восстановлении интернет-систем JBS и возобновлении работы ее предприятий. Он подчеркнул, что, как и планировалось днем ранее, "подавляющее большинство" заводов JBS в США и Австралии в среду вернулись к работе в штатном режиме.

"Учитывая прогресс, которого добилась наша команда в решении этой проблемы, мы ожидаем, что уже завтра [предприятия JBS] по всему миру будут работать на мощности близкой к полной", - подчеркнул Ногейра. При этом руководитель компании отметил, что у специалистов в области кибербезопасности нет свидетельств того, что хакерам удалось похитить личные данные кого-либо из сотрудников, клиентов или поставщиков JBS.

Ранее JBS объявила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Американская администрация утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по данному эпизоду, готов ли к двустороннему сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.

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