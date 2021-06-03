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Роспотребнадзор изъял из оборота более 190 тонн плодоовощной продукции в I квартале года

В ведомстве уточнили, что исследовали свыше 37 тыс. проб продукции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 190 тонн плодоовощной продукции за первый квартал 2021 года. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота более 190 тонн плодоовощной продукции (за первый квартал 2020 года - 181 тонн)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 0,41% (за первый квартал 2020 года - 0,49%), по физико-химическим показателям - 1,51% (первый квартал 2020 года - 2,74%), по микробиологическим показателям - 2,51% (первый квартал 2020 года - 8,71%). Кроме того, по паразитологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,15% (первый квартал 2020 года - 0,19%).

Всего за первый квартал текущего года специалистами Роспотребнадзора исследовано более 37 тыс. проб плодоовощной продукции.

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