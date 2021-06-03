Tesla отзовет в Китае 734 Model 3 из-за дефектов ремней безопасности и тормозной системы

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Власти Китая предписали американскому автопроизводителю Tesla отозвать 734 автомобиля Model 3 из-за возможных дефектов ремней безопасности и тормозной системы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

По его данным, речь идет о 311 автомобилях Model 3, импортированных в Китай с 12 января по 20 ноября 2019 года. Как отмечается в сообщении регулятора, винты в верхних креплениях ремней безопасности на передних сидениях могут быть закручены не до конца. В случае возникновения экстренной ситуации это может помешать ремням безопасности сработать надлежащим образом, что повышает риск получения травм водителем и пассажиром.

Кроме того, Tesla должна отозвать в Китае 423 авто той же модели, импортированных в КНР с 2 февраля по 20 ноября 2019 года. Выявленным дефектом у них стала также проблема с креплением тормозного суппорта.

В ноябре 2020 года власти Китая предписали Tesla отозвать 870 автомобилей Model X из-за проблем с креплением декоративных элементов на крыше автомобиля. В общей сложности в 2020 году регуляторы КНР отозвали с рынка более 2,38 млн авто, что на 4,5% больше, чем годом ранее.