Власти Кубани ведут переговоры с индийскими кинокомпаниями о съемке фильмов в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ведут переговоры с кинокомпаниями из Индии о съемке фильмов на территории региона. Всего в регионе снимают 16 фильмов, а осенью в прокат выйдет картина, снятая в Краснодарском крае для прокатной компании Universal, рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Вениамин Кондратьев.

"Сегодня у Краснодарского края есть все возможности, чтобы стать русским Голливудом. Сейчас на территории края снимают 16 картин, в пандемийный 2020 год - 20. В прошлом году у нас снимали фильм "Семейный бюджет", прокатчиком выступает международная компания Universal. [Сейчас] с индийскими компаниями ведем переговоры", - сказал Кондратьев.

Он напомнил, что во времена Советского Союза в Краснодарском крае всегда снимали фильмы. Глава региона связал это с тем, что природа и географические особенности региона могут стать готовыми декорациями для фильма практически любого жанра.

"Конечно, мы понимаем, чтобы получить экономический эффект, нужно для начала вложиться самим. И на это был запрос со стороны бизнеса - о программе рибейта мы стали говорить как раз на одном из форумов в Петербурге. С этого года возвращаем 20% затрат при организации съемок на Кубани", - добавил губернатор, отметив, что также в регионе создана кинокомиссия.

В декабре сообщалось, что кинокомпании за съемку фильмов на территории Краснодарского края смогут получить компенсации затрат на их производство до конца 2021 года. Закон о поддержке кинопроизводителей в Краснодарском крае принят в июле 2019 года. По поручению губернатора разрабатывается порядок выплат субсидий. В этом году компенсации получат национальные фильмы, съемка которых проходила на территории региона. Производители фильмов в качестве локаций чаще всего выбирают Краснодар, Сочи, Геленджик, Туапсинский район.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.