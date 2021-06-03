Жилье на Кубани разрешат строить только при комплексной застройке территории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края разрабатывают механизм, согласно которому будет невозможно выдать разрешения на жилую застройку без плана строительства соцобъектов и коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является одним из лидеров в России по объемам ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья. При этом характерной для региона проблемой является недостаток социальных объектов и проблемы с коммунальной инфраструктурой в новых микрорайонах и жилых комплексах.

"Строить новое жилье комплексно должны все города и районы края. Сейчас для этого разрабатываем единый механизм, при котором нельзя выдать разрешение на строительство без предварительного согласования комплексного плана застройки территории. Этот план будет включать строительство социальных объектов, коммунальную инфраструктуру", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что план будет составляться не только по действующим нормативам, но и из реальной потребности жителей новых многоэтажек в детских садах, школах, медицинских учреждениях. Также глава региона добавил, что новые правила каскадной застройки на берегу моря, которые планируется внедрить на Кубани, помогут улучшить качество гостиниц и отелей, которые там будут строиться.

"Переходим к вопросам качественной застройки уже со стороны гостиничного бизнеса. Недавно мы приняли в первом чтении закон о так называемой каскадной застройке на побережье. Речь идет именно об отелях и гостиницах. Нам важно сохранить вид на море, чтобы наши жители, наши туристы не в бетонные стены упирались на набережных", - сказал Кондратьев, уточнив, что, согласно законопроекту, в первой линии высота зданий не должна составлять более 21 м. По его словам, это позволит строить на курортах больше отелей премиум-сегмента, на которые сейчас отмечается спрос.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В этом году регион планирует принять около 17 млн туристов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.