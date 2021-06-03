Курц считает участие в ПМЭФ шансом подчеркнуть устойчивый интерес экономики Австрии к РФ

ВЕНА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дает возможность подчеркнуть интерес австрийской экономики к РФ и поддержать диалог с российским руководством. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС канцлер Австрии Себастьян Курц, который 4 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи в качестве главного европейского высокопоставленного гостя.

Канцлер Австрии: мир в Европе будет только вместе с Россией

Курц отметил, что рад приглашению президента России Владимира Путина выступить на ПМЭФ. "Я вижу в этом хорошую возможность в трудные времена подчеркнуть не только устойчивый интерес австрийской экономики к России, но и оставаться в диалоге с Россией и ее руководством", - заявил австрийский канцлер в ответ на вопрос, почему Вена считает важным вести деловой диалог с Москвой.

Канцлер подчеркнул, что Австрия с 1955 года традиционно выступает за диалог через любые границы, а Вена десятилетиями служила площадкой для международных контактов.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. Ранее канцлер Австрии подтвердил свое участие в пленарном заседании ПМЭФ в качестве одного из главных гостей.