Белгородская область подпишет на ПМЭФ соглашения на сумму более 400 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Белгородская область планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на сумму более 400 млрд рублей, сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Вячеслав Гладков.

"В эти два дня подпишем соглашения с крупными компаниями на сумму, превышающую 400 млрд рублей", - написал Гладков.

Он отметил, что новые инвестиционные проекты позволят не только создать рабочие места, но и сосредоточиться на наиболее важных социальных проблемах, озвученных за последнее время жителями региона. Одной из главных задач новых проектов станет увеличение вдвое ВРП Белгородской области.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.