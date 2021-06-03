САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) может профинансировать строительство трассы М-12 как части международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Соответствующий протокол к меморандуму о взаимопонимании подписали ГК "Автодор" и ЕАБР в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба "Автодора".

"Председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") Вячеслав Петушенко и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов договорились проработать возможность финансирования банком строительства автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань как части международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай (МТМ ЕЗК)", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").

За счет объединения в зоне 8-часовой доступности регионов, продукция которых предусматривает автомобильные перевозки, особенностью М-12 станет макроэкономический эффект около 2,4 трлн рублей. Сокращение времени в пути в два раза привлечет до 70 млн тонн внутреннего грузопотока, отмечается в релизе.

Работы по заключенным договорам будут финансироваться за счет средств субсидий из федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, а также средств частных инвесторов путем размещения облигационных займов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.