"Деловая Россия" предложила выносить предупреждение бизнесу после первых нарушений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Деловая Россия" считает необходимой замену практики наказания предпринимателей после первых нарушений на предупреждение. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель "Деловой России" Алексей Репик.

В апреле в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о том, что правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, в том числе за счет предпринимательской инициативы, новые меры и предложения по поддержке малого и среднего бизнеса необходимо представить в течение месяца.

"Для "Деловой России" принципиально внедрение практики предупреждений после первых нарушений. Не наказаний, а предупреждений - это очень важно. Мы должны прекратить относиться к штрафу, как к KPI контрольно-надзорных органов, мы об этом говорили давно, но это реализовано не в полной мере", - сказал он.

По словам Репика, взаимодействие между государством и бизнесом, в первую очередь, из сектора малого и среднего предпринимательства, на сегодняшний момент "по-прежнему остается таким псевдоцифровым".

"Когда тебе нужно собрать 15 бумажек, условно, что можно их потом отсканировать и отправить - это не "цифра". То есть "цифра" определяет сокращение избыточных операций, отказ от ненужного, а не необходимость дублировать в цифровом формате вот эти вот "Газели" отчетности и всего прочего", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.