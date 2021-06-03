Власти Приангарья совместно с "Вымпелкомом" будут развивать цифровую экономику в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Иркутской области и компания - поставщик связи "Вымпелком" на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии цифровой экономики региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

"Предмет соглашения - сотрудничество и долгосрочное взаимодействие сторон в целях развития цифровой экономики на территории Иркутской области. В частности, предусмотрены мероприятия, направленные на развитие на территории региона новых информационно-телекоммуникационных технологий и элементов интеллектуальной системы управления городской инфраструктурой; использование технологии анализа данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности граждан; применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Стороны также будут сотрудничать в вопросах развития в Иркутской области информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения новых технологий и сервисов в сфере связи.

Подписи под соглашением поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор по работе с государственными заказчиками ПАО "Вымпелком" Александр Шведов. Глава региона отметил, что цифровые перемены будут работать на улучшение качества жизни людей и на повышение инвестиционной привлекательности региона. Современные технологии упростят жителям городов и поселков получение различных услуг.

В Иркутской области, по данным на 2020 год, около 13% населенных пунктов не имеют доступа в интернет. Без мобильной связи остаются около 380 деревень с населением до 600 человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.