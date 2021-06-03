"Металлоинвест" вложит 160 млрд рублей в экомодернизацию Лебединского ГОКа и ОЭМК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Металлоинвест" инвестирует 160 млрд рублей в 2021-2026 годах в экомодернизацию Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). Об этом говорится в сообщении компании по итогам подписания соглашения с правительством Белгородской области в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Компания "Металлоинвест" и правительство Белгородской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о привлечении инвестиций в проекты зеленой металлургии в целях устойчивого социально экономического развития региона. В рамках соглашения "Металлоинвест" в период с 2021 по 2026 гг. инвестирует более 160 млрд рублей в развитие Лебединского ГОКа и Оскольского металлургического комбината им. А.А. Угарова", - сказано в сообщении.

"Мы планируем рекордный объем инвестиций в развитие технологий зеленой металлургии, - отметил глава "Металлоинвеста" Назим Эфендиев. - На Лебединском ГОКе и ОЭМК будут модернизированы и созданы новые производственные мощности, которые обеспечат потребности российского и мирового рынка в высококачественной продукции, содействующей снижению углеродного следа".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.