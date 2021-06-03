"Новотранс" создаст в Липецкой области производство колес для вагонов

ТАСС, 3 июня. Компания "Новотранс" инвестирует в создание машиностроительного комплекса в Липецкой области 30 млрд рублей. Соответствующее соглашение в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали губернатор региона Игорь Артамонов и президент транспортного холдинга Константин Гончаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

"30 млрд рублей, 1 000 рабочих мест, "зеленая металлургия". "Новотранс" создаст в ОЭЗ "Липецк" машиностроительный комплекс", - говорится в сообщении.

В качестве сырья для нового производства объемом 400 тыс. колес для грузовых железнодорожных вагонов в год будут использовать металлический лом промышленных предприятий региона и вагоноремонтных заводов "Новотранса".

По словам Игоря Артамонова, ОЭЗ "Липецк" должно стать "одним из самых высокотехнологичных в России". Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней от работы нового предприятия составят более 4 млрд рублей ежегодно.

"Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам "зеленой металлургии", строительство предприятия позволит создать более тысячи новых рабочих мест", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, концепция "безотходного производства" или "зеленой металлургии" предполагает использование в качестве сырья металлического лома вагоноремонтных заводов "Новотранс" и промышленных предприятий области.

"Генеральным подрядчиком и проектировщиком металлургического машиностроительного комплекса "Новотранс" выступит ГК "МетПром" в рамках EPC-контракта", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.