В Ozon заявили, что компания может стать прибыльной на горизонте нескольких лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Ozon может стать прибыльным на горизонте нескольких лет, но не стремится к этому. Об этом гендиректор онлайн-площадки Александр Шульгин сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Для нас главное развитие компании, потому что на масштабе издержки сильно сокращаются. Доля рынка в этом бизнесе крайне важна, потому наш фокус сделать так, чтобы для компаний работа с Ozon была выгодной. На горизонте нескольких лет Ozon может стать прибыльным. Это будет зависеть от того, какую перспективу роста мы увидим. В этом бизнесе рост важнее. Ozon может стать прибыльным и в этом году, и в следующем, но это не является задачей компании прямо сейчас", - отметил он.

Ozon - российская онлайн-платформа электронной коммерции, на которой представлены около 19 млн товарных наименований в 20 категориях. Ежедневная аудитория площадки - 9 млн пользователей. Компания продает товары 50 тыс. предпринимателей и компаний. В конце 2020 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла $1,2 млрд за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Основными акционерами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.