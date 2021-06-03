Ленобласть и Камчатский край подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, туристической, научно-технической и культурной сферах. Важной частью соглашения стало взаимодействие регионов в сфере рыбодобычи и логистике, передает корреспондент ТАСС.

"Соглашением с Ленинградской областью мы закрепляем конкретные стратегические направления сотрудничества, дружбы между нашими регионами. <...>. Камчатский край - это главный рыбодобывающий регион России, здесь добывается более трети всей рыбы Российской Федерации, и сейчас с развитием Северного морского пути мы все больше ставим логистику через северные порты Российской Федерации, в северо-запад, и Ленинградская область, уверен, здесь может сыграть ключевую роль", - сказал после подписания Солодов.

По его словам, поставки рыбы через порты Ленинградской области дадут возможность создать на северо-западе центр производства уникальных продуктов. Эти товары будут поставляться не только в центральную Россию, но и за рубеж.

Соглашение также предусматривает сотрудничество регионов в сфере энергетики. "Мы обсудили очень интересные темы. Это, понятно, и рыбопереработка, <...> это, конечно, и развитие туризма, и развитие современной энергетики. Мы говорили и о "зеленой" энергетике", - сказал после подписания Дрозденко.

Регионы будут сотрудничать и в сфере туризма. По словам Солодова, планируется обсудить возобновление прямого рейса между Петропавловском-Камчатским и Петербургом. Важным пунктом соглашения стал обмен практиками в сфере управленческих кадров.

План мероприятий о научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве был подписан на ПМЭФ и между Ленинградской областью и Курской областью. Он рассчитан на период до 2023 года. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, важным пунктом плана является внедрение в регионе инструментов государственного управления, которые успешно применяются в Ленинградской области.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.