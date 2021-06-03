САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. НЛМК вложит $150 млн в строительство завода в Индии, запуск которого намечен на вторую половину 2022 года, сообщил журналистам глава компании Григорий Федоришин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Около $150 млн будет инвестировано в площадку. Активно идет стройка, активно идут работы, завод должен быть завершен где-то во второй половине 2022 года", - сказал он.

О планах российской компании инвестировать в проект по производству трансформаторной стали в Индии индийские СМИ впервые сообщили в июле 2019 года.

В конце июля того же года президент группы НЛМК Григорий Федоришин говорил журналистам, что рассматриваемый проект - конечные переделы производства трансформаторной стали, выпуск стали и проката - останется в России. Кроме того, тогда он пояснял, что речь идет именно о новом заводе, но окончательного решения о локализации проекта в Индии на тот момент принято не было.

Федоришин отмечал, что НЛМК заинтересована в локализации в связи со значительной долей присутствия на индийском рынке (около 25%) и существующим на нем дефицитом трансформаторной стали.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.