"Газпром" уверен в успешном завершении программы газификации регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром" уверен в успешной реализации программы газификации регионов России к 2030 году, сообщил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас налажена [с другими ведомствами] система взаимодействия. Я считаю, что успех обеспечен", - сказал он, говоря о программе газификации регионов.

В июне 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 и 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3,632 тыс. населенных пунктов. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.