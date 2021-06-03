Мировые цены на продовольствие в мае достигли максимального значения с 2011 года

РИМ, 3 июня. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в мае показали максимально быстрый темп месячного роста более чем за 10 лет. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в мае 127,1 пункта, что на 4,8% больше, чем в апреле, и почти на 40% выше показателя 2020 года.

Значение индекса достигло самого высокого значения с сентября 2011 года в связи с резким ростом мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые.

Индекс цен на сахар вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8%, в частности из-за задержек с уборкой урожая в Бразилии. Индекс цен на растительное масло ФАО в мае увеличился на 7,8%, на зерновые - на 6%.

Значение индекса цен на мясо возросло на 2,2%, а на молочные продукты - на 1,8%, что "в среднем на 28% выше уровня прошлого года". "Рост цен [на молочные продукты] был обусловлен высоким спросом на сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, в то время как цены на сливочное масло снизились впервые почти за год в связи с увеличением экспортных поставок из Новой Зеландии", - отметили в ФАО.