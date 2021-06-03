Глава TotalEnergies назвал Россию примером по части разнообразия источников энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Россия подает прекрасный пример другим странам с точки зрения выполнения целей Парижского соглашения по климату за счет использования широкого спектра различных источников энергии. Такое мнение озвучил главный исполнительный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, выступая на сессии "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Россия является полноценным участником Парижского соглашения по климату. Комбинация в российской энергетике, которая включает гидроэлектростанции и газовые ресурсы, - это комбинация, которая является прекрасным примером того, как можно достичь целей Парижского соглашения. Я знаю, что в России еще осталась угольная энергетика, но фундаментально она является примером", - сказал Пуянне.

Глава компании TotalEnergies, которая еще недавно называлась просто Total, отметил, что за сменой названия стоит стремление к диверсификации производства и к углеродной нейтральности. При этом, по его словам, в центре стратегии такого перехода находится именно Россия, где компания развивает совместные с российской "Новатэк" проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ - 2". "Мы, конечно же, должны постепенно прийти к усилению роли энергии из возобновляемых, альтернативных источников, но именно газ обеспечит нам плавный переход", - убежден Пуянне. Он добавил, что рассматривает возможность развития ветряной энергетики на Ямале, чтобы обеспечить электричеством местное производство.

"Еще один вызов связан с лесами. У вас происходит поглощение огромных объемов углерода в сибирских лесах. Это серьезный ресурс, - сказал он. - Если мы ходим достичь углеродной нейтральности, нам нужно инвестировать, развивать поглощение углерода за счет лесов. Надеюсь, что по этой теме будет достигнуто соглашение между государствами на встрече по климату в Глазго (всемирная климатическая конференция пройдет в Глазго с 1 по 12 ноября 2021 года - прим. ТАСС)".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.