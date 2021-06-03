САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минсельхоз и "Яндекс" заключили соглашение о развитии каналов сбыта фермерской продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России и "Яндекс" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума", - отмечается в сообщении.

Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на церемонии подписания, слова которого приводятся в сообщении, документ определит стратегические направления взаимодействия по вопросам расширения рынков сбыта в первую очередь для субъектов малого и среднего агробизнеса.

По словам министра, между Минсельхозом и "Яндексом" уже выстроено продуктивное взаимодействие. Сейчас доступ к местной фермерской продукции имеют пользователи сервисов IT-компании в Нижегородской области и Республике Татарстан. Она востребована у покупателей, поэтому в перспективе география продаж будет расширена, добавил он.

Продукция отечественного АПК активно продвигается на торговой онлайн-площадке "Яндекс.Маркет". Кроме того, ведется совместная работа над тем, чтобы региональные поставщики сельхозпродукции и продовольствия были представлены в "Яндекс.Лавке". "С одной стороны, это дает возможность гражданам приобретать свежие и качественные продукты по доступным ценам, с другой - открывает перед аграриями новый, очень эффективный канал сбыта", - заявил Патрушев, выразив уверенность, что сотрудничество с "Яндекс" придаст дополнительный стимул цифровизации АПК и положительно отразится на эффективности работы отрасли в целом.

Как подчеркнули в Минсельхозе, развитие малого и среднего бизнеса - одна из приоритетных задач министерства. Важное значение в ее выполнении имеет поддержка сбыта фермерской продукции. С этой целью ведомство стимулирует развитие сельхозкооперативов, субсидирует приобретение торгового оборудования, создает условия для развития гастрономического туризма и работает по другим направлениям.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.