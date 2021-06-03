САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Фармасинтез" создаст крупное производство кардиологических лекарств в Тюменской области, объем инвестиций в проект составит более 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали губернатор региона Александр Моор и президент АО "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния.

"В Тюмени будет создано новое импортозамещающее производство по выпуску более 30 наименований кардиологических препаратов. Его мощность позволит закрыть 20% потребности России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - цитирует пресс-служба главу региона.

Объем инвестиций в проект составит более 4 млрд рублей, планируется создать около 200 новых рабочих мест.

Как отметил президент АО "Фармасинтез", Тюменская область - один из самых надежных и заинтересованных партнеров. "Все обязательства по предыдущим соглашениям выполнены в полном объеме. Я бы предложил другим компаниям обратить внимание на регион для вложения инвестиций и открытия производства", - резюмировал он.

Группа компаний "Фармасинтез" - крупнейший российский производитель лекарственных препаратов для лечения онкологических, инфекционных заболеваний, сахарного диабета. Производственные мощности представлены пятью заводами в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 170 наименований препаратов в различных лекарственных формах, более 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.