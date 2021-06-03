Минстрой России и Сбер будут сотрудничать в сфере цифровизации ЖКХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ и Сбер на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы сегодня подписали важное соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства [и жилищно-коммунального хозяйства РФ] и Сбербанком, которое поможет перейти коммунальной отрасли на новый уровень цифровизации. Мы знаем об успехах Сбербанка в IT секторе, о высоком уровне разработок в области мобильных приложений, автоматизации оплат, интернет-банкинге", - отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

По соглашению, планируется развитие новых цифровых технологий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и проекта "Умный город". В частности, будут реализованы программы обновления коммунальной инфраструктуры с привлечением внебюджетных средств, тиражирование инструментов государственно-частного партнерства и поддержка предприятий отрасли ЖКХ.

"Новые цифровые технологии способны в разы увеличить эффективность системы ЖКХ, а значит, повысить удовлетворенность от ее работы. Уверен, что наше соглашение с Министерством строительства и ЖКХ РФ будет взаимовыгодным и ускорит развитие отрасли", - добавил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.