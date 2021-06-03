Под Тверью построят производство оборудования для нефтегазовой отрасли за 19 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и директор компании "Герс Технолоджи" Олег Сергеев в четверг на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о строительстве в промпарке "Боровлево-3" завода по выпуску оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин. Объем инвестиций в проект планируется на уровне 19 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Согласно документу, современное телеметрическое оборудование для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин на сумму более 19 млрд рублей, изготовленное в Тверской области, будет поставлено "Новой Сервисной Компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект позволит увеличить вклад Тверской области в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для молодых специалистов. "Центр будет создан на территории инновационно-промышленного парка "Боровлево-3". Со своей стороны правительство Тверской области обеспечит постоянную системную поддержку проекта", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Инновационно-промышленный парк "Боровлево-3" создали в Калининском районе Тверской области в 2021 году. На площади в 82 га свои производства смогут разместить 19 новых компаний, которые создадут порядка 2,7 тыс. рабочих мест. В Калининском районе уже работают индустриальные парки "Боровлево-1" и "Боровлево-2", якорными инвесторами являются компании Ozon.ru, Paulig, "Парето-Принт" и другие. Суммарный объем инвестиций составил около 10 млрд рублей, открыто более 4,6 тыс. рабочих мест.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.