"Газпром" подведет газопроводы к строящимся объектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром" обсуждает с Министерством строительства и ЖКХ вопрос участия холдинга в реализации программы строительства жилья, достигнуто решение, что "Газпром" построит газопроводы к новым объектам. Об этом сообщил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В тесном контакте с Министерством строительства и ЖКХ мы обсуждаем вопрос участия "Газпрома" в реализации программы строительства жилья. Договорились о том, что мы будем подводить газопроводы к этим новым объектам, к центрам строительства жилья и другой инфраструктуры", - сказал он.

"Газпром" приступил к реализации программы газификации регионов РФ, которая будет реализовываться до 2030 года в два этапа.

"Сегодня мы находимся в стадии реорганизации схемы газификации, мы отрабатываем этот вопрос с Министерством энергетики, Министерством строительства и ЖКХ. Будет создан единый оператор, который станет отвечать за развитие как межпоселковых, так и газораспределительных газопроводов. Это меняет и схему финансирования, и распределение ответственности", - сказал Маркелов.

В результате этой работы в каждом регионе будет создан единый оператор газификации, который будет отвечать за весь комплекс работ. На большем числе территорий эту функцию будет выполнять "Газпром". "Это позволит синхронизировать подготовку объектов потребления газа со строительством магистральных газопроводов, объектов добычи и распределения", - добавил замглавы "Газпрома".