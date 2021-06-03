Росатом и Роскосмос договорились о сотрудничестве в импортозамещении и цифровизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных проектов, в том числе в области импортозамещения. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписанный документ предполагает сотрудничество по вопросам развития деятельности каждой из сторон, в том числе в области реализации проектов по импортозамещению, межотраслевому трансферу технологий, развитию технологической и рыночной кооперации при реализации перспективных проектов.

Также соглашение определяет ключевые направления совместной деятельности.

В Росатоме пояснили, что стороны договорились развивать взаимодействие по таким глобальным направлениям, как цифровизация, экология, расширение научно-технологического потенциала. "Трансфер технологий, а также обмен наработками и компетенциями в данных областях знаний позволит двум наукоемким отраслям получить синергетический эффект от сотрудничества и благодаря этому создавать новые решения и эффективно реализовывать совместные проекты", - отметили в госкорпорации.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.