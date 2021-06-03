Роснано и ЕАБР займутся развитием высокотехнологичных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /ТАСС/. Роснано и АО "Евразийский банк развития" (ЕАБР) займутся совместным развитием проектов в сфере "зеленого" водорода, альтернативной энергетики и высоких технологий, соглашение об этом партнеры подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает в четверг пресс-служба Роснано.

"Целью соглашения является определение возможности участия ЕАБР в финансировании нового фонда альтернативной энергетики, который Роснано разрабатывает для финансирования этой сферы. Планируется, что инвестиции этого фонда будут осуществляться не только в России, но и в Казахстане, а также других странах ЕАЭС",- говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о создании условий для осуществления банком финансирования проектов Роснано в целях развития высокотехнологичных предприятий.

"Реализация совместных проектов с ЕАБР в области альтернативной энергетики создает значительный потенциал для развития технологической среды и создания инвестиционно-привлекательных проектов, снижающих углеродный след. Как институт развития с большим опытом в реализации инновационных проектов мы сможем предложить уникальные компетенции для компаний на евразийском пространстве", - приводятся в сообщении слова председателя правления Управляющей компании "Роснано" Сергея Куликова.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.