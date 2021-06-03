ВТБ предоставит льготные кредиты на строительство и ремонт отелей по новой госпрограмме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ поддержит развитие туристической отрасли в России и предоставит льготное финансирование проектов по ставке от 3% до 5% годовых на строительство и реконструкцию гостиниц в рамках новой государственной программы. Соглашение о сотрудничестве по ее реализации подписали в четверг заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пандемия стала одновременно как вызовом для туристического и гостиничного бизнеса, так и временем новых возможностей с учетом роста спроса на путешествия по стране. Для дальнейшей популяризации внутреннего туризма и решения всех инфраструктурных задач необходимо плотное взаимодействие государства и банков. Кредитный портфель ВТБ в сегменте гостиничного бизнеса превышает 60 млрд рублей, мы можем оказывать полный спектр банковских услуг для реализации всех необходимых инвестиционных проектов", - пояснил Бортников.

Он уточнил, что ВТБ стал первым российским банком, который заключил соглашение с Федеральным агентством по туризму России о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере. Новая программа будет направлена на льготное финансирование проектов по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее чем "три звезды", многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры. Кредит будет предоставляться на срок до 15 лет в сумме от 100 млн до 35 млрд рублей.

"Все это будет формировать качественную современную туристическую инфраструктуру. Мы ожидаем спрос на кредиты во всех федеральных округах, но в первую очередь они будут востребованы в крупных городах и регионах с высоким туристическим потенциалом на Северо-Западе, Юге России и на Дальнем Востоке", добавил Бортников.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.