ВТБ считает "избыточной обеспокоенностью" опасения из-за роста кредитного рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Рост кредитного рынка в РФ не спровоцировал никаких негативных тенденций в банковском секторе. Такое мнение выразил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Природа таких высоких темпов роста именно кредитного бизнеса понятна: люди, пережив все ограничения прошлого года, хотят нового качества жизни. <...> По уровню долговой нагрузки и уровню просрочки - то, что регулятора беспокоит - по своему бизнесу мы не видим никаких негативных тенденций. Люди хорошо справились с кредитными каникулами, люди хорошо погашают текущие долги. Поэтому, мне кажется, это избыточная обеспокоенность", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.