Девелопер предложил синхронизировать все механизмы развития территорий в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Существующие в России государственные механизмы содействия застройщикам в освоении территорий помогают значительно увеличить объем строительства жилья. При этом для большего эффекта они должны быть синхронизированы, считает президент девелоперской группы компаний "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

"У нас сейчас большая законодательная база: комплексное развитие территорий, то, что касается инфраструктурных облигаций, масштабных инвестиционных проектов. Мы с министерством обсуждали и пришли к пониманию, что очень важно, чтобы все эти механизмы были сведены воедино, чтобы они не находились в конкурирующей ситуации", - сказал Голубицкий на сессии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что раньше "Кортрос" ежегодно сдавал около 150 тыс. кв. м недвижимости в жилом районе Академический в Екатеринбурге. Теперь же благодаря мерам поддержки, которые в последнее время предлагает Минстрой в сотрудничестве с ДОМ.РФ, объем ввода достиг 250 тыс. кв. м в год. Кроме того, на площадке ПМЭФ девелопер планирует подписать соглашение с правительством Свердловской области, благодаря чему объем сдачи в Академическом увеличится до 500 тыс. кв. м, добавил Голубицкий.

При этом важно, чтобы в ходе введения новых механизмов поддержки сохранилась возможность развития социальной инфраструктуры по программе "Стимул", подчеркнул президент "Кортроса". Кроме того, он указал на важность распространения механизма по защите и поощрению капиталовложений на застройщиков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.