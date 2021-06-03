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Новак: бесплатная подводка газа к домам, а не участкам возможна по программам регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Бесплатное подключение к газу домов, а не участков, возможно в рамках региональных программ, оно уже сейчас частично реализуется, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко подводить газ бесплатно не до границ земельного участка, а непосредственно до дома.

"Многие субъекты Российской Федерации сегодня имеют такие программы, когда они помогают определенным категориям - малообеспеченным, многодетным. Субъекты сами определяют, субсидируют эти виды расходов", - пояснил Новак.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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