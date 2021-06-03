В "Аэрофлоте" заявили, что убытки компании не приведут к росту цен на билеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не собирается повышать цены на билеты для компенсации убытков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил генеральный директор компании Михаил Полубояринов в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Конечно, не будут [повышаться цены на билет], потому что цена - это такое сочетание спроса и предложения. Невозможно переложить убытки на пассажира. Цена будет такой, которая востребована", - сказал он.