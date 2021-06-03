Около 40 млрд рублей направит инвестор на строительство нового микрорайона в Туле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Три эс Новая Тула" направит около 40 млрд рублей на строительство многоквартирных домов общей площадью 700 тыс. кв. м в Туле. В течение 10 лет будет возведено жилье для 25 тыс. человек, часть квартир предоставят по соцпрограммам детям сиротам и гражданам, проживающим в аварийных домах, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тульской области по итогам подписания соглашения с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме.

"Многоквартирные дома общей площадью более 700 тыс. кв. метров появятся в д. Нижняя Китаевка. Инвестор планирует вложить в проект около 40 млрд рублей. [Губернатор] Алексей Дюмин подчеркнул, что в течение 10 лет планируется возвести микрорайон, где будут жить порядка 25 тыс. человек. Часть новых квартир направят на социальные программы - переселение граждан из аварийного жилья и предоставление жилья детям-сиротам", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта подписали Алексей Дюмин и соучредитель ООО "Три эс Новая Тула" Руслан Сеюков. Глава региона отметил, что при возведении микрорайона будет использован механизм инфраструктурных облигаций, который подразумевает предоставление государственной гарантии для подтверждения возврата займа. "Комплексный подход предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники и пожарного депо. Также в рамках проекта будет использован новый инструмент стимулирования инвестиций в строительстве жилья. Тульская область является одним из пяти пилотных регионов по применению инфраструктурных облигаций", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Ранее в интервью ТАСС Дюмин сообщал, что при строительстве объектов в микрорайоне "Новая Тула" планируется привлечь порядка 4 млрд рублей. За счет этих средств будут возведены внешние инженерные сети до границ микрорайона, а также школа и два детских сада. Микрорайон построят по новому стандарту качества и благоустройства, для этого выделено 94 га земли рядом с деревней Новая Китаевка города Тулы.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.