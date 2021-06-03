РЖД и "Трансмашхолдинг" договорились об обоюдной поддержке на международных рынках

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. РЖД и "Трансмашхолдинг" заключили на полях Петербургского международного экономического форума меморандум об обоюдной поддержке в деятельности на международных рынках, говорится в сообщении РЖД.

Стороны планируют рассмотреть возможность формирования совместных предложений для зарубежных заказчиков по таким направлениям, как инжиниринг и строительство железнодорожной инфраструктуры, в том числе систем сигнализации и связи, поставка, модернизация и сервисное обслуживание подвижного состава, управление и эксплуатация железнодорожных систем.

В качестве перспективных регионов взаимодействия стороны рассматривают страны Ближнего Зарубежья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Европы, а также Латинской Америки.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.