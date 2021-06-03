Три новых арктических резидента вложат в проекты в Архангельской области 11 млрд рублей

ТАСС, 3 июня. Статус резидентов Арктической зоны РФ (АЗ РФ) получили три компании, планирующие вложить в свои проекты на территории Архангельской области свыше 11 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Еще три компании Архангельской области стали резидентами Арктической зоны с инвестициями более 11 млрд рублей. Они заключили соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день статус резидента АЗ РФ в Архангельской области присвоен 29 предприятиям, еще шесть проектов были одобрены комиссией, а четверо ждут рассмотрения в ближайшее время. Общий объем инвестиций, по прогнозам, составит 21 млрд рублей с созданием 1 130 рабочих мест.

Среди новых резидентов - компании "РВК-Архангельск", АРЗ "Северная рыба" и "БМ ВУД". Основной объем инвестиций в экономику региона привнесет резидент "РВК-Архангельск": компания проведет реконструкцию комплекса сооружений централизованных систем водоотведения в областном центре. Проект позволит снизить долю проб сточных вод, не соответствующих нормативам, а также создаст комплекс возобновляемой энергетики. Компания планирует создать более 100 новых рабочих мест в Архангельске.

Другие два резидента будут реализовывать проекты, связанные со строительством нового рыбоперерабатывающего завода мощностью 72 тонн в год, а также с запуском производства пиломатериалов и деревянных изделий с глубокой переработкой отходов лесопиления.

В Архангельской области к арктическим территориям относят города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, а также Мезенский, Приморский, Онежский, Лешуконский, и Пинежский районы и городской округ "Новая Земля".