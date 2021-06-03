РЖД и Роскосмос будут сотрудничать в области квантовых коммуникаций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. РЖД и Роскосмос договорились о сотрудничестве в области развития квантовых коммуникаций. Соответствующее соглашение стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении РЖД.

Сотрудничество сторон будет способствовать развитию высокотехнологичных областей квантовых коммуникаций и перспективных космических систем, а также позволит координировать проекты развития наземного и космического сегментов квантовой связи и содействовать применению сервисов на основе указанных технологий в интересах государственных и коммерческих потребителей.

Возможными направлениями сотрудничества могут стать развитие квантово-защищенных сетей передачи данных между спутниками и Землей, интеграции космической инфраструктуры, создаваемой в рамках подпрограммы "Сфера" с разворачиваемыми наземными квантово-защищенными оптоволоконными каналами связи. Как отмечается в пресс-релизе РЖД, стороны заинтересованы в использовании систем высокоточного позиционирования для проектирования и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры и других нужд РЖД, а также в применении материалов, энергетических систем и комплексов, используемых в ракетно-космической отрасли, на объектах железнодорожного транспорта.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.