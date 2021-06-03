ФПК планирует улучшить комплектацию "Ласточек" Москва - Нижний Новгород

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) планирует осенью или зимой заменить "Ласточки" комплектации "Стандарт" на "Премиум" на маршруте Москва - Нижний Новгород. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор ФПК Владимир Пястолов.

"Скоростные поезда позволят совершать быстрые поездки между двумя городами, что особенно важно для людей, которые учатся или работают в столице, а на выходные возвращаются домой. В осенне-зимний период 2021 года мы также планируем произвести замену "Ласточек" комплектации "Стандарт" на комплектацию "Премиум" на маршруте Москва - Нижний Новгород", - сказал он.

Пястолов добавил, что в настоящее время ФПК заменяет на маршруте Москва - Белгород две пары обычных одноэтажных поездов на "Ласточки". Направление у пассажиров очень востребованное, заключил глава ФПК.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.