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ПМЭФ-2021

Эксперт: властям следует верифицировать законы о бизнесе с предпринимателями

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова среди мер, способных улучшить состояние МСП в стране, отметила, в частности, запрет банкам блокировать счета предпринимателей, установку отраслевого подхода к ставкам по налогам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Законы, принимаемые властями по поводу бизнеса, должны приниматься совместно с предпринимательским сообществом. Об этом заявила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Верификация всех принимаемых законов, касающихся бизнеса, должна проходить с предпринимателями. Бизнес-объединения потихоньку превращаются в чиновников, нужно учитывать мнение отраслевых сообществ. Если отрасль сказала "ок", значит закон будет работать. Нужны очевидные, быстрые и точечные решения, позволяющие немедленно снимать те или иные проблемы, мешающие людям заниматься своим делом", - рассказала Татулова.

Среди таких мер, способных улучшить состояние МСП в стране, общественный омбудсмен отметила запрет банкам блокировать счета предпринимателей, установку отраслевого подхода к ставкам по налогам, снижение налогов на фонд оплаты труда пропорционально количеству создаваемых рабочих мест, субсидирование инициатив, идущих от государства, таких как маркировка и онлайн-кассы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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РоссияПМЭФ-2021
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