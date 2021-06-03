"Интер РАО" прекратила экспорт электроэнергии на Украину в апреле 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" остановила экспортные поставки электроэнергии на Украину во второй половине апреля 2021 года по технологическим причинам. Об этом журналистам сообщила врио руководителя блока трейдинга, член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах ПМЭФ-2021.

"У нас экспорт закончился еще где-то наверное со второй половины апреля, он прекратился скорее по технологическим причинам", - сказала она.

Панина добавила, что "Интер РАО" не видела потребности в российской энергии на Украине по причине теплой погоды.