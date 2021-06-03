Сбербанк и Калининградская область договорились о совместном развитии экономики и соцферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Сбербанк заключил соглашение о партнерстве в социально-экономическом развитии с Калининградской областью. Документ подписали на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Сбер поможет во внедрении и развитии в Калининградской области новых цифровых технологий; в программах развития инфраструктуры; поддержке малого и среднего предпринимательства; повышении уровня общественной безопасности, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий; развитии пассажирского транспорта и реализации образовательных программ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Все совместные проекты будут разрабатываться в соответствии с принципами устойчивого социально-экономического развития региона. "В последнее время мы много говорим о ESG (один из мировых принципов ответственного инвестирования - прим. ТАСС) и устойчивом развитии в бизнесе, но важно понимать, что эти принципы универсальны, так как охватывают не только экономические вопросы, но и социальные и экологические. Такие вопросы могут решаться только в связке — частного бизнеса и государства. С правительством Калининградской области мы уже реализовали множество социально-значимых проектов, и новое соглашение лишь подтверждает, что все предыдущее сотрудничество было успешным и полезным для региона", - сказал Герман Греф, которого цитирует пресс-служба.

Алиханов в свою очередь отметил, что регион заинтересован в применении инновационных решений Сбербанка на свой территории. "Решения Сбера всегда интересны, и хочется как минимум протестировать все: и модернизацию транспортных перевозок в регионе, и предложения по проекту "Умный город", и цифровые технологии в медицине. Нам импонируют принципы компании по ESG инвестированию. Этот подход называют "этичными инвестициями", учитывающими не только прибыль, но и влияние на общество и окружающую среду. Мы разделяем такой подход. Готовы детально рассмотреть все предложения компании и дать зеленый свет проектам, конечно, в рамках конкурсных процедур", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.