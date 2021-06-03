Мантуров назвал достаточными мощности для поставок вакцин внутри России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Производственных мощностей в РФ на данный момент хватает для удовлетворения спроса на вакцины против коронавируса внутри страны. Об этом заявил в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если мы говорим о поставках внутри страны, то да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, хватает ли на данный момент производственных мощностей для удовлетворения спроса на вакцины от ковида внутри страны,

Также глава ведомства добавил, что для расширения поставок на зарубежные рынки необходимо налаживать международное партнерство с теми странами, с которыми уже есть договоренности о кооперации в данной сфере. "В целом, я считаю, по основной вакцине "Спутник V" мы сверстали балансы", - отметил он. Также глава Минпромторга сообщил, что несколько компаний готовы участвовать в расширении производства других вакцин.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.