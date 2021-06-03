ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки, и компания X5 Group будут обмениваться опытом для создания оптимальных путей интеграции маркировки товаров и защиты потребителей. Соглашение о сотрудничестве подписано в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Система маркировки не просто инструмент контроля и борьбы с нелегальным рынком, но и защиты потребителей от некачественных товаров. Маркировка формирует цифровое досье на каждый продукт и позволяет в режиме "здесь и сейчас" рассказать о нем покупателю. Таким образом, система дает гарантии легальности и безопасности продукции, представленной на рынке. Учитывая, что список товарных групп, в которых внедряется маркировка, постоянно расширяется, сотрудничество с X5 Group позволит проводить эту работу наиболее эффективно", - пояснил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Сотрудничество также предполагает, что стороны будут обмениваться рекомендациям и аналитикой по теме маркировки товаров средствами идентификации, по пилотированию проектов в отельных категориях товаров. В рамках сотрудничества предполагается также изучить возможности использования систем идентификации товаров для оптимизации бизнес-процессов в магазинах, в том числе для автоматизации контроля за сроком годности.

"Х5 была одной из первых компаний, продавших маркированную продукцию конечному потребителю, это была пачка сигарет в 2018 году. Сегодня такие товары каждый день реализуются в наших магазинах, где уже представлено три категории маркированной продукции - табак, обувь и текстиль. По мере расширения системы маркировки мы также подключаем новые категории. Буквально на днях запустили работу с молочной продукцией. Мы рады делиться нашим опытом с теми, кто только подключается к этой системе. Уверен, что наше сотрудничество с ЦРПТ позволит сделать процесс идентификации товаров более упорядоченным и эффективным инструментом для бизнеса и потребителей", - добавил генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.