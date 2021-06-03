Оплата кружков и секций в Москве полностью перейдет в электронный вид до конца лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют полностью перевести оплату кружков и секций в электронный вид до конца лета 2021 года. Об этом сообщил в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Сейчас будем прирастать такими сервисами, которые позволят кастомизировать под отдельные отрасли. Например, оплату кружков и секций полностью переведем в электронный вид за лето", - сказал он на сессии "Реальные ИТ-инновации в крупных организациях".

Лысенко подчеркнул, что это получится сделать благодаря хорошо настроенной инфраструктуре. Так, например, власти Москвы совместно с компанией "1С" реализуют проект облачной автоматизированной системы бюджетного учета. Как отмечают разработчики, система позволяет повысить производительность труда за счет сквозной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений города и, как следствие, обеспечить новый уровень прозрачности использования бюджетных средств. "Это фактически более 2,5 тыс. учреждений, которые работают по единым стандартам и в едином облаке", - уточнил руководитель департамента.

Кроме того, по его словам, в столичном строительном комплексе был апробирован электронный документооборот в рамках контрактации. "Тоже полностью сейчас внедряем", - добавил Лысенко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.