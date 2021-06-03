"Черкизово" инвестирует 48 млрд рублей в создание под Тулой завода по переработке свинины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Группа Черкизово" планирует создать в Тульской области завод по убою, хранению и переработке свинины мощностью 4,2 млн голов в год, объем инвестиций составит порядка 48 млрд рублей, будет создано 2 200 новых рабочих мест. Соглашение о сотрудничестве между компанией, властями региона и АО "Газпромбанк" подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В присутствии президента РФ Владимира Путина губернатор Алексей Дюмин, заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Алексей Матвеев и председатель правления ПАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по убою, хранению и переработке мяса свинины мощностью 4,2 млн голов в год в Тульской области". Объем инвестиций - порядка 48 млрд рублей, будет создано 2 200 новых рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что создание нового предприятия будет способствовать формированию крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера на территории опережающего развития (ТОР) "Ефремов". "Группа Черкизово" также планирует построить в ТОР завод по переработке мяса птицы, объем инвестиций составит около 8,4 млрд рублей, планируется создать 1 тыс. рабочих мест, общий объем вложений в развитие мясопереработки превысит 56 млрд рублей. "Общая сумма двух подписанных в рамках форума соглашений достигает 56,4 млрд рублей - это более 80% от общей суммы инвестиций компании за последние пять-шесть лет. Я хочу выразить признательность правительству области и нашему финансовому партнеру - Газпромбанку, поддержка которого поможет нам в реализации намеченных планов", - приводит пресс-служба Михайлова.

ТОР в моногороде Ефремов была создана в марте 2018 года по постановлению правительства РФ. Для резидентов предусмотрены преференции по налогам на имущество, на прибыль и на землю.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.