Путин: власти РФ готовы поддерживать проекты, в том числе упрощая регуляторную среду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что государство готово оказывать крупным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регулярной среды.

В четверг глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии подписания ряда соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что реализация этих проектов "обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг", а также позволит "создавать современные рабочие места, серьезно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную инфраструктуру".

"В свою очередь государство готово оказать подобным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регулярной среды", - указал президент.

Он выразил надежду, что реализация этих соглашений станет "примером эффективной совместной работы органов власти, государственных и частных компаний".

Путин также отметил, что рад видеть и приветствовать всех участников мероприятия. "С некоторыми из присутствующих мы уже с утра ведем некоторые дискуссии, прямо только что закончили. Вижу их в зале уже", - с улыбкой поделился глава государства.