ВТБ и ВЭБ профинансируют проект "Русской платины" на Черногорском месторождении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и компания "Русская платина" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения в Норильском промышленном районе на Таймыре, передает корреспондент ТАСС.

Свои подписи под документом поставили президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель совета директоров ООО "Русская платина" Муса Бажаев. В церемонии подписания в режиме видеоконференции принял участие президент РФ Владимир Путин.

В пресс-релизе банка ВТБ указано, что проект предполагает строительство на базе Черногорского месторождения горно-обогатительного комплекса с мощностью переработки 7 млн тонн руды в год. По текущей оценке компании, сумма инвестиций в строительство первой очереди проекта превышает 190 млрд рублей, включая долгосрочное проектное финансирование. Сделку планируется организовать с использованием механизма Фабрики проектного финансирования, оператором которой является ВЭБ.РФ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.