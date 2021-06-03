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ПМЭФ-2021

Песков заявил, что между властями России и бизнесом налажен постоянный диалог

По словам представителя Кремля, бизнес зарабатывает деньги и несет соцответственность, а государство собирает налоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Бизнес в России зарабатывает деньги и несет социальную ответственность, а государство собирает налоги, чтобы развивать страну. Между властями и бизнесом существует постоянный диалог, и большинство решений принимается на его основе, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он описал основные "правила игры" для бизнеса в стране в ответ на просьбу прокомментировать высказывание председателя совета директоров "АФК "Система" Владимира Евтушенкова, который, говоря о подорожании социально значимых продуктов и действиях производителей, заявил, что правительство должно найти способ скорректировать правила игры для бизнеса.

"Бизнес зарабатывает деньги, одновременно с этим бизнес несет социальную нагрузку. Социальная ответственность бизнеса является совершенно обязательным фактором и, конечно, это фактор присущ нашим крупным предпринимателям", - отметил Песков. "Правительство собирает налоги и на эти налоги развивает страну, реализует различные проекты по экономическому и социальному развитию, выполняет социальные обязательства перед населением", - сказал он, заметив, что "эти цепочки и есть основное правило игры".

"И все это происходит и должно происходить в рамках действующего законодательства", - указал представитель Кремля.

"Разумеется, что позиции могут различаться, разумеется, что формулировки могут быть более жесткими или более мягкими, но все-таки надо признать, что диалог между правительством и бизнесом имеет место, этот диалог постоянный и, как правило, подавляющее большинство решений все-таки принимается в диалоге с предпринимателями", - констатировал Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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