АСИ и Роскачество договорились развивать потенциал отечественных компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключило соглашение о сотрудничестве с Роскачеством, по которому стороны намерены развивать потенциал отечественных компаний на национальном и международном рынках. Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава АСИ Светлана Чупшева и руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Стороны договорились вместе развивать сообщества, лидеров и проекты по общему и дополнительному образованию, повышать качество жизни россиян, развивать потенциал и конкурентоспособность российских компаний на национальном и международном рынках", - сказали в четверг ТАСС в пресс-службе АСИ.

Сотрудничество АСИ и Роскачества будет, в первую очередь, ориентироваться на российский бизнес, которому нужна поддержка как по выходу на международные рынки, так и в преодолении различных барьеров, мешающих предпринимателям заниматься своим делом в России, отметила после подписания документа Чупшева. "В перспективе это поможет компаниям открыть для себя новые возможности, привлечь инвестиции, открыть новые рабочие места, в том числе для начинающих профессионалов, а также заинтересовать молодежь в запуске собственного бизнеса. В решении этого вопроса мы рассчитываем на богатый опыт наших коллег из Роскачества", - сказала она.

По соглашению образовательные платформы, школы и вузы-партнеры АСИ займутся продвижением программ Роскачества, будут вместе создавать образовательные проекты, помогать региональным инициативам преодолеть административные барьеры. Лучшие практики Роскачества будут распространяться в регионах через платформу "Смартека". Стороны будут разрабатывать совместные сервисы B2B и B2C, а также предложения по изменению законодательства для повышения качества жизни граждан и эффективности работы предприятий, будут содействовать отбору общественных представителей агентства и экспертов для региональных групп АСИ.

"У Роскачества наработана обширная практическая база в области образования и повышения уровня профессиональных знаний благодаря "Академии качества". Также у нас давние и конструктивные взаимоотношения с Ростуризмом. Поэтому совместная работа с АСИ в этих областях усилит полезный эффект наших проектов и идей. Наши эксперты смогут развивать это сотрудничество в самых разных социально-экономических сферах", - отметил Протасов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.