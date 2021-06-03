Алтайский край и компания "Новые вершины" договорились о строительстве туркомплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края и компания "Новые вершины" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о строительстве комплекса туристических объектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь". Документ подписали губернатор Виктор Томенко и исполнительный директор компании Кирилл Светличный.

"Власти и компания-инвестор будут сотрудничать по реализации проекта создания горнолыжного курорта на территории особой экономической зоны. Компании будет оказано содействие по вопросам техприсоединения к объектам инженерной инфраструктуры, по оказанию мер господдержки и консультативной помощи. Строительство новых рекреационных объектов позволит сделать отдых на "Бирюзовой Катуни" круглогодичным, выровнять количество отдыхающих в летнем и зимнем сезонах", - сообщила пресс-служба правительства края в четверг.

Компания "Новые вершины" стала резидентом ОЭЗ в 2020 году. Инвестор планирует до 2026 года построить туркомплекс. Он будет включать горнолыжные трассы на 20 км с искусственным оснежением и освещением, четыре канатные дороги, четыре отеля различной комфортности на 1 тыс. гостей. Общая сумма заявленных инвестиций определена в 25 млрд рублей. Первый этап проекта предполагает строительство до 2025 года канатной дороги, подъемников и отелей. В настоящее время комплекс объектов находится в стадии проектирования. Площадь курорта составит 285 га. Перепад высот горнолыжных трасс - до 440 м, их пропускная способность планируется в 5 700 человек в час.

Ранее Светличный заявлял о инвестициях в 2,4 млрд рублей в строительство более десяти горнолыжных трасс на территории ОЭЗ.

ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" располагается на территории Алтайского края в Алтайском районе на левом берегу Катуни около горы "Красный камень", имеет площадь 3 326 га. Там действуют гостиницы, пасеки, галерея, кафе с выставочными помещениями. Ежегодный турпоток в ОЭЗ - около 350-400 тыс. человек.