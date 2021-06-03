Глава Минюста рассчитывает на помощь бизнеса в развитии труда осужденных

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министр юстиции Константин Чуйченко рассчитывает на поддержку бизнеса в развитии альтернативного лишению свободы наказания в виде трудоустройства осужденных. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы тут ничего нового не создаем, эти механизмы существовали и в советское время, а в 2017 году были внесены соответствующие изменения в закон и такой вид наказания появился. На сегодняшний день порядка 180 тыс. лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на наказание в виде исправительных работ", - сказал министр.

"Мы очень рассчитываем на бизнес, что бизнес сам будет создавать исправительные центры, желательно на крупных инвестиционных проектах, потому что в целом там может получаться очень и очень неплохая экономика", - сказал Чуйченко.

"Здесь ничего страшного нет, это люди, которые совершили преступления, не представляющие большой общественной опасности, и естественно, нет никакого смысла изолировать их от общества, а наоборот, предоставить им возможность исправиться, осуществляя, скажем так, трудовую повинность на стройках, на предприятиях, - заметил он. - Мы не изолируем их от общества, не лишаем их социализации, есть возможность посещения и даже проживания совместно с родственниками, поэтому, мне кажется, это правильная идея, одно из ярчайших проявлений гуманизации уголовно-исправительной системы".

При этом глава Минюста признал наличие проблемы. "Существуют определенные вещи, которые пока не находят отклика в их душах и сердцах. Во-первых и в первую очередь это то, что лица, которые перешли на исправительные работы, не будут иметь право на условно досрочное освобождение. Мы сейчас с этой проблемой работаем и не исключаем, что если нас поддержат, мы внесем соответствующие изменения в закон", - пообещал он, заверив, что Минюст периодически вместе со ФСИН будет информировать, как продвигается эта работа.