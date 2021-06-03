Кубань внесет изменения в свою стратегию развития с учетом новых федеральных инициатив

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение с аналитическим центром при правительстве РФ, согласно которому специалисты центра помогут внести изменения в региональную стратегию развития до 2030 года. Изменения будут основаны на новых социально-экономических инициативах, которые представит кабмин, сообщает в четверг пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Кубань внесет изменения в стратегию развития до 2030 с учетом новых федеральных социально-экономических инициатив. Содействие региону в этом окажет аналитический центр при правительстве РФ. Соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2021 губернатор края Вениамин Кондратьев и руководитель центра Константин Калинин", - говорится в сообщении.

С помощью специалистов аналитического центра при правительстве РФ региональные власти смогут иметь доступ к практикам других регионов и правительства, а также смогут использовать опыт и эффективные управленческие решения, в том числе в реализации национальных проектов

"В 2021 году в регионе на них [на реализацию нацпроектов] предусмотрено 46,7 млрд рублей. Нам важно понимать, как другие регионы применяют успешные механизмы, как реализуют программы", - цитирует главу региона пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.