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Росавиация потребовала принять меры к предлагающим грузопассажирские перевозки операторам

Ведомство сообщило, что недобросовестные туроператоры реализуют туристические продукты, в которые включены авиаперевозки в иностранные государства на нерегулярных грузопассажирских рейсах

 

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Росавиация потребовала от Ростуризма принять соответствующие меры к недобросовестным туроператорам, которые предлагают в составе турпакетов перевозку грузопассажирскими авиарейсами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В нарушение существующего алгоритма в условиях повышенного спроса недобросовестные туроператоры реализуют туристические продукты, в которые включены авиаперевозки в иностранные государства на нерегулярных грузопассажирских рейсах", - отмечается в сообщении Росавиации.

Ведомство проинформировало Ростуризм о необходимости принятия соответствующих мер к таким недобросовестным туроператорам.

Как пояснили в Росавиации, в ряд стран разрешены нерегулярные грузопассажирские рейсы с целью перевозки только определенных категорий пассажиров, в частности: иностранных граждан, возвращение соотечественников на родину, воссоединение с семьей, лечение, работа и другие", - отмечается в сообщении ведомства.

В Росавиации предупреждают пассажиров, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов, также призывают отказаться от полетов за рубеж на таких рейсах с целью отдыха в рамках организованных туров.

При этом Росавиация обращается внимание авиакомпаний на то, что к ним в случае выявления фактов продажи таких билетов в составе турпакетов будут приняты ограничительные меры.

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